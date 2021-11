41-jarige Alejandro Valverde doet er nog een koersjaartje bij

20 jaar geleden ondertekende Alejandro Valverde zijn eerste profcontract, bij de Spaanse formatie Kelme.

Normaal gezien wou de 41-jarige Spanjaard dit seizoen al het peloton uitwuiven. Maar omdat hij zich nog altijd op niveau voelt, wil Valverde nog een jaar langer vlammen met zijn koersfiets.

"Ik ben blij dat ik kan bevestigen dat ik nog een jaar langer zal fietsen bij de Movistar-familie", zegt Valverde. "Ik heb nog altijd dezelfde goesting en passie als vroeger. Ik wil mijn uiterste best blijven doen en genieten van elke wedstrijd."

Afgelopen seizoen was de veertiger nog goed voor 3 zeges: de Grote Prijs Miguel Indurain, een rit in het Critérium du Dauphiné en een rit in de Ronde van Sicilië.

Valverde heeft al in meerdere interviews laten uitschijnen dat hij na volgend seizoen zijn intrede zal maken in de staf van Movistar.