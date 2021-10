NBA is jarig: de beste spelers in 75 jaar NBA (en enkele grote namen ontbreken)

25 jaar geleden, bij de 50e verjaardag van de NBA, werd al een team samengesteld met de beste 50 spelers in een halve eeuw NBA-basketbal. Al die 50 spelers prijken ook vandaag nog op de lijst van beste 75 spelers.



Enkele grote namen uit de NBA-geschiedenis die toen ontbraken, zoals Dominique Wilkins of Bob McAdoo, zijn er nu wel bij. Voorts is de lijst aangevuld met spelers die de voorbije 25 jaar geschitterd hebben of dat nog steeds doen.



Elf actieve spelers hebben een plekje gekregen in het team: Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul en Russell Westbrook.



De selectie werd samengesteld door een panel van 88 stemmers, bestaande uit (ex-)spelers, coaches, bestuursleden en journalisten. Zij mochten elk een lijst indienen van 75 spelers. Bij het tellen van de stemmen bleek er een ex aequo te zijn, zodat de uiteindelijke selectie geen 75, maar wel 76 namen telt.



Wie is er dan niet bij? Uit het heden en recente verleden ontbreken bekende namen als bijvoorbeeld Chris Bosh, Vince Carter, Pau Gasol, Manu Ginobili, Grant Hill, Dwight Howard, Kyrie Irving, Nikola Jokic, Tracy McGrady, Tony Parker of Klay Thompson.



Enkele spelers uit een iets verder verleden die de selectie niet haalden: Walt Bellamy, Adrian Dantley, Alex English, Bernard King, Bob Lanier, Chris Mullin en Dikembe Mutombo.