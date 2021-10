Luca Brecel heeft ticket voor German Masters beet

In de eerste ronde was onze landgenoot, nummer 46 van de wereld, te sterk voor ex-wereldkampioen Stuart Bingham (WS-12) met duidelijke 5-1-cijfers. Het was voor Brecel een revanche voor zijn nederlaag in de kwalificaties van het WK.



Diezelfde score zette Brecel ook in de tweede ronde op het bord tegen de Chinees Wu Yize (WS-111).

De German Masters wordt volgend jaar in januari afgewerkt. Brecel opent tegen de Chinees Zhang Anda (WS-120). In de tweede ronde kan hij de Australiër Neil Robertson (WS-4) ontmoeten.

Brecel haalde in 2016 de finale van de German Masters. Hij verloor die toen van Martin Gould met 9-5.