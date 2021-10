Omloop-winnaar Davide Ballerini verlengt bij Deceuninck-Quick Step

Ballerini (27) werkte dit seizoen zijn tweede jaar af bij de Wolfpack en pakte zijn eerste grote eendagszege in de Omloop Het Nieuwsblad. Kort daarvoor had hij ook twee ritten gewonnen in de Tour de La Provence.

Deze zomer debuteerde de Italiaan in de Ronde van Frankrijk, waar hij meehielp aan de vier sprintzeges van Mark Cavendish. Het levert hem nu een contractverlenging tot 2023 op.

"Ik kan mijn droom hier voortzetten", zegt Ballerini. "Ik heb er nooit aan gedacht om te vertrekken, dit is mijn familie. Na de Omloop heb ik het vertrouwen dat ik ooit kan strijden voor de overwinning in Parijs-Roubaix, mijn grote droom."

Ook manager Patrick Lefevere is blij met de keuze van Ballerini. "We kenden zijn potentieel toen we hem lieten tekenen, en hij heeft niet ontgoocheld", zegt Lefevere. "De voorbije twee jaar behaalde hij verschillende overwinningen en tegelijk toonde hij dat hij altijd klaar is om te werken voor zijn ploeggenoten. Bovendien heeft hij nog veel groeimarge."