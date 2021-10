Van den Bergh tankt vertrouwen met winst in Players Championship 24

Na een sterke zomer was Dimitri Van den Bergh de voorbije weken tevergeefs op zoek naar zijn oude vorm. In Super Series 7 lijkt hij die opnieuw gevonden te hebben.

De Barnsley Metrodome is het toneel van het 7e deel van de Super Series. 4 dagen na elkaar wordt er een minitoernooitje georganiseerd, zonder publiek. In het eerste van die vier, Players Championship 24, rekende Van den Bergh eerst overtuigend af met Chris Dobey (6-1), om vervolgens in de kwartfinales Rob Cross, die afgelopen weekend nog Europees kampioen werd, te verslaan (6-2).

Zo kregen we in de halve finales een Belgisch onderonsje tussen Van den Bergh en Kim Huybrechts. Opnieuw werd het een overtuigende overwinning voor Dancing Dimi (7-2).

Dat werd in de finale tegen Adrian Lewis wel anders. Lewis kwam op een 4-0-voorsprong en later zelfs op 5-2. Maar daarna nam Van den Bergh het over: 5 spelletjes op een rij en 7-5-eindwinst.

Voor Van den Bergh is het dit jaar de tweede zege in het Players Championship, na eerder winst in Super Series 3 in Duitsland.