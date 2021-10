Dokter Lotto-Soudal rijdt Cape Epic: "Iedereen kan uitrijden met juiste voorbereiding"

Niet enkel profs maar ook amateurs wagen zich in Zuid-Afrika aan de Cape Epic, de loodzware achtdaagse mountainbikerace voor duo's. Onder hen ook sportartsen Maarten Meirhaeghe en Ruud Van Thienen.

Meirhaeghe is ploegdokter bij Lotto-Soudal en vindt dit sportief avontuur bijzonder leerrijk. "We weten hoe we renners moeten begeleiden, maar we wilden alle kennis ook eens op onszelf toepassen", vertelt Meirhaeghe.

"Als ik iets zal meenemen uit deze ervaring is het dat de mentale begeleiding van de renners beter kan, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de wedstrijd."

Had de sportarts een voordeel in zijn eigen voorbereiding op de Cape Epic omdat hij bij Lotto-Soudal aan de slag is? "Vanuit mijn eigen ervaring met de renners heb ik veel zaken meegenomen."

"Voor een amateur-sporter die alles van het internet plukt, is het moeilijker om de Cape Epic voor te bereiden. We merken bijvoorbeeld dat veel amateur-sporters veel supplementen nemen."

"Wij kijken naar wat effectief bewezen is. Zo hebben we een aantal keren een labo-analyse gedaan om te zien of we tekorten hadden (zoals vitamine D). We hebben ons ook laten testen bij een inspanningsfysioloog."

Welke tips heeft de Lotto-ploegdokter voor mensen die ooit de Cape Epic willen uitrijden? "Alles begint met motivatie en een goede voorbereiding. Ik denk dat iedereen de Cape Epic kan uitrijden met de juiste voorbereiding."