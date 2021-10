Aaron Andries verovert met overmacht Europese roeititel bij de junioren

Aaron Andries heeft op het EK in München op indrukwekkende wijze de Europese titel veroverd in de skiff. Na 1.000 meter had hij zijn Litouwse concurrent Juskevicius al op meer dan 2 seconden gezet, terwijl de rest van het veld op meer dan 6 seconden volgde.

In het tweede deel van de race liep de 18-jarige Andries alleen maar uit. Met de finish kon hij zelfs een beetje gas terugnemen. Na zilver op het WK (na Juskevicius) is het nu dus goud op het EK.

Andries treedt zo in de voetsporen van Tristan Vandenbussche, die ook in Duitsland 2 jaar geleden dezelfde skifftitel in de wacht kon slepen.