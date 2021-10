Loena Hendrickx is vijfde na korte kür in Finland

Daarmee bleef ze met haar nieuwe programma ruim drie punten verwijderd van haar topscore van 72,18, die ze een jaar geleden in Boedapest realiseerde. Met het lange programma van zondagmiddag nog voor de boeg voeren drie Russinnen het klassement aan.

Elizabeta Tuktamysheva is eerste met 81,53 punten. Alena Kosternaya is met 78,61 tweede en Kamila Valiyeva met 74,93 derde. Ook Anastasiya Gubanova (69,50) uit Georgië klasseerde zich nog voor Hendrickx, maar ze heeft de Amerikaanse Karen Chen (67,50) achter zich.



Uit haar gelaatsuitdrukking bleek dat de 21-jarige rijdster uit Arendonk ingenomen was met haar score. Broer en coach Jorik was eveneens tevreden. In een rood met goud kostuum had ze "Caruso" voor het eerst voor groot publiek uitgevoerd. Het Finse publiek had er een gul applaus voor over.

De Finlandia Trophy is de eerste in een reeks wedstrijden die moet leiden tot een topnotering op de Olympische Winterspelen in Peking. Hendrickx heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan twee nieuwe programma's.



Krap vier maanden voor aanvang van de Spelen, die op 4 februari worden geopend, hoeft de uitvoering nog niet perfect te zijn. In het verleden heeft Hendrickx aangetoond dat ze naar grote hoogte kan groeien als dat vereist is. Haar vijfde plaats tijdens het WK in Stockholm, toen net achter nummer vier Chen nu zeven maanden geleden, is daarvan het bewijs.