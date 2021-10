De Cauwer wikt favorieten voor Lombardije: "Met z'n allen tegen Roglic"

"Ik zou Roglic drie sterren geven en Deceuninck-Quick Step drie sterren", verrast De Cauwer. "Als ploeg dan met Joao Almeida, Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel. Zij zullen het met zijn drieën moeten doen tegen Roglic." De twee sterren gaan naar Tadej Pogacar en Adam Yates. En daarna krijg je een hele tros renners, met Nibali, Quintana, Valverde, Bardet, Benoot, Storer, Teuns, Vlasov, Pinot, ..." "Het zal eigenlijk een beetje met z'n allen tegen Roglic zijn. Want als je met hem de finale ingaat, dan raak je er nog heel moeilijk vanaf." "De finale is nu met het nieuwe parcours minder explosief. Er zijn meer beklimmingen en ze gaan hoger, maar ze zijn minder steil. De vorige finale had nog tot 15 of 16 kilometer van het einde stevige klimmen, nu is het eerder vlak."



"De koers zal voor sommigen al moeten gereden zijn op 30 kilometer van het einde. Het zou dus best een mooie koers kunnen worden waarin ze opnieuw vroeg openen."

"Als Alaphilippe erbij blijft tot dat keiklimmetje, wint hij"

In de nieuwe finale zit wel nog een addertje onder het gras. "In Bergamo heb je helemaal op het einde nog een kasseibergje, hoewel het zijn zelfs eerder keien. Dat is explosief gedoe. En dat speelt in de kaart van Alaphilippe. Als hij er daar nog bij is, dan wint hij." Is de tactiek van Deceuninck-Quick Step dan wel duidelijk? Wie is de kopman? "Met Almeida, Alaphilippe, Evenepoel, Masnada, Serry en Devenyns hebben ze een ploeg om iets te doen. En dat zal ook moeten. Ze moeten, samen met de andere ploegen, Roglic proberen lossen voor die finale. Roglic heeft op papier ook een sterke ploeg maar van Vingegaard en Kruijswijk is het toch veel moeilijker in te schatten wat ze effectief waard zijn op dit moment." "Deceuninck-Quick Step moet onderweg de koers maken en kijken of Alaphilippe kan volgen. Die kunnen ze dan achter de hand houden."

"Er ligt voor Evenepoel onderweg genoeg te wachten om op weg te rijden"