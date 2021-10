Surprise van chef Enrique: Gavi (17 jaar, 60 dagen) is jongste Spaanse international

Gavi bevolkt naast Busquets en Koke het Spaanse middenveld. De youngster breekt een 85 jaar oud record. In 1936 was Angel Zubieta Redondo 17 jaar en 284 dagen oud, toen hij voor het eerst de Spaanse trui aantrok tegen Tsjechoslovakije.

Op 3 in het lijstje van jongste A-internationals staat het aanvallende talent Ansu Fati, ploegmaat van Gavi bij Barça, die in september 2020 17 jaar en 308 dagen oud was.

Bondscoach Luis Enrique geeft Gavi een gouden kans, want de jongeling speelde nog maar 363 minuten in het eerste van Barcelona. Hij profiteert wellicht van de afwezigheid van Morata, Alba, Pedri, Moreno en Olmo.