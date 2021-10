Spanje neemt EK-revanche tegen Italië, dat voor het eerst in 38 interlands verliest

Italië - Spanje in een notendop:

Sinds de nederlaag tegen Denemarken in een kwalificatiewedstrijd voor Euro 2000 in Napels op 8 september 1999 verloor Italië meer dan 22 jaar lang geen enkele wedstrijd met inzet voor eigen volk. Tot vandaag dus.

Ferran Torres en Bonucci doen Italië de das om

Met Italië tegen Spanje kregen we een heruitgave van de halve finale op het voorbije EK. Toen trokken de Azzurri na een bloedstollende penaltyreeks aan het langste eind en dus had La Roja wat goed te maken. Toch was het de thuisploeg die voor het eerste gevaar zorgde in San Siro. Simon moest al na amper 5 minuten aan de bak op een gevaarlijke knal van Chiesa.

Spanje trok gaandeweg het laken naar zich toe. Na een knappe aanval werd een schot van Oyarzabal nog net afgeblokt door Bastoni, die verrassend de voorkeur kreeg op Chiellini. Iets voorbij het kwartier had Oyarzabal meer succes. Met een heerlijke voorzet bracht hij de bal perfect tot bij Ferran Torres en die maakte het al even mooi af: 0-1 voor Spanje.

Enkele minuten later ontsnapte Italië al aan een tweede tegengoal. Donnarumma liet een knal van Alonso door zijn handen glippen, de paal én Bonucci voorkwamen dat het foutje afgestraft werd. Diezelfde Bonucci liep op het halfuur wel tegen een onnodige kaart aan voor protest en die zou uiteindelijk zwaar doorwegen.

Tien minuten voor de rust kwam Italië plots tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker. Simon kon een schot van de nagenoeg onzichtbare Bernardeschi nog net tegen de paal duwen en ontsnapte toen Insigne even later voor zijn neus opdook. De Napoli-spits had de 1-1 aan zijn voet, maar liet de huizenhoge kans onbenut.

Enkele minuten later volgde hét keerpunt voor de Squadra Azzurra. Bonucci plantte zijn elleboog in de nek van Busquets en moest afdruipen met een tweede gele kaart. In de extra tijd werd het nog erger voor Italië. Oyarzabal kreeg de bal nog maar eens perfect tot bij Ferran Torres en die kopte zijn tweede van de avond binnen.