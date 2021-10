Sep Vanmarcke (23e): "Het zat weer niet mee: 3 lekke banden en 2 fietswissels"

Van Asbroeck: "Ik ben supertevreden"

Tom Van Asbroeck reed mee in de aanval met Florian Vermeersch (2e). "Ik voel me leeg, echt leeg", zei hij na Parijs-Roubaix. "De ploegleider had gevraagd om alert te zijn voor grote groepen. Ik schoof gewoon mee. We bleven heel lang voorop, maar jammer genoeg kon ik het niet houden. Ik had even een dipje en Gianni Moscon trok heel hard door." Van Asbroeck kan leven met zijn 8e plaats. "Dit is mijn eerste finale in deze koers. Ik mag zeker niet klagen, ik ben supertevreden. Het is wel jammer dat Sep (Vanmarcke, red.) weer zoveel pech heeft gehad."

Sep Vanmarcke: "3 lekke banden en 2 fietswissels"

"Het zat me vandaag opnieuw niet mee", doet Van Asbroecks ploegmaat Sep Vanmarcke zijn verhaal. "Ik had 3 lekke banden en heb 2 keer van fiets moeten wisselen. Er was nog een valpartij en bij mijn laatste terugkeer zakte mijn zadel." "Ongeveer alles zat tegen vandaag, maar mijn ploegmaats deden het fantastisch", vindt de ervaren renner. "Die mannen zijn gegroeid en ik hoop zelf ook eens geluk te hebben. Nu was het voortdurend achtervolgen." Vanmarcke kwam als 23e binnen, op 6 minuten van de winnaar. "Jammer, maar ik voelde me goed op de stenen. Het mocht niet zijn voor mij. Ik was goed en heb het niet echt kunnen bewijzen. Het doel was om weer mee te spelen voor topplaatsen."



Stuyven: "Pech op een slecht moment"

Na zijn 4e plaats op het WK finishte Jasper Stuyven als 25e in Roubaix. "Mads (Pedersen, red.) en ik bleven lange tijd uit de problemen", doet hij zijn verhaal. "Tot ik moest wisselen. Mijn reservefiets stond niet klaar en ik viel. Edward (Theuns, red.) bracht me terug voor het Bos van Wallers. Daar schakelde iemand ons uit met een nieuwe val." "Ik bleef trappen, maar had veel energie verspild om terug te keren. De vermoeidheid sloeg toe en ik verloor de voeling met het peloton." "Het is wat het is", besluit Stuyven. "Ik heb alles gegeven. Je wil voorin meespelen, maar we hadden gewoon pech op een slecht moment."