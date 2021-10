Portugal is eerste keer wereldkampioen Futsal na thriller tegen Argentinië

Net als in het voetbal wordt ook in het Futsal om de vier jaar een wereldkampioen gezocht. Door de coronapandemie moest dit jaar wel een jaartje langer worden gewacht om een opvolger te vinden voor Argentinië in 2016.



De finale beloofde veel goeds. Portugal is de Europese kampioen. Argentinië de uittredende wereldkampioen en het land dat Brazilië uitschakelde in de halve finales. Brazilië pakte in de kleine finale trouwens net voor de finale het

brons tegen Kazachstan.

Anti-held van de finale in Litouwen werd de Argentijnse spits Borruto, die al vroeg een rode kaart pakte. Twee minuten later scoorde Portugal tot overmaat van ramp de 1-0.

Argentinië moest bijna 25 van de 40 minuten achtervolgen. Portugal - dat luidruchtig werd aangevuurd door vele meegereisde fans - speelde het slim en sluw uit en lokte Argentinië uit zijn tent. Zo kon het 12 minuten voor het einde de 2-0 maken. Opnieuw was het Pany die scoorde.

Argentinië moest nu alles op alles zetten en maakte het extra spannend door binnen de minuut de aansluitingstreffer te maken: 2-1. Argentinië kwam enkele keren dicht bij de 2-2. In de allerlaatste seconde strandde het schot van de laatste kans op de paal.

En zo neemt een legende van de sport, de Portugese aanvoerder

Ricardinho, afscheid van zijn nationale ploeg met een wereldtitel.