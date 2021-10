Rangers stapt naar UEFA, Sparta countert: "Stop met het aanvallen van kinderen"

Glen Kamara werd gisteren een hele wedstrijd lang uitgefloten in de Tjechische hoofstad, tot hij een kwartier voor tijd met een tweede gele kaart naar de kant verdween. Het waren nota bene 10.000 schoolkinderen die het stadion vulden, na een eerdere straf van UEFA.

Vandaag besliste de Schotse topclub om het niet hierbij te laten. Ze trekken naar UEFA en vragen een onderzoek naar de incidenten van gisteren.

Sparta Praag nam intussen in een scherpe verklaring afstand van de beschuldigingen van racisme door jonge supporters. "Stop met het aanvallen van onze kinderen!", schrijft de club in een reactie op alle ophef.

"Het is ongelooflijk dat we na de wedstrijd moeten zien hoe onschuldige kinderen worden aangevallen en worden geconfronteerd met ongegronde beschuldigingen van racisme. Het beledigen van kinderen op internet en in de media is onaanvaardbaar, wanhopig en belachelijk."