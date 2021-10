Hoe staan de sterren voor Parijs-Roubaix? Net geen unanimiteit over Van Aert en Van der Poel

***

Is het een verrassing dat usual suspects Wout van Aert en Mathieu van der Poel ook deze sterrenlijst toppen? Wellicht niet, of Parijs-Roubaix nu in het voorjaar of najaar gereden wordt.

De "crossers" hebben anderzijds geen vlekkeloze aanloop naar deze Parijs-Roubaix gehad.

Was het mindere WK van Wout van Aert een indicatie dat zijn vorm na een zeer lang en constant seizoen stilaan afbrokkelt? En houden de benen en de rug van debutant Mathieu van der Poel stand?

Renaat Schotte heeft alvast met twijfels naar zijn glazen bol gekeken. Hij zet Van Aert een trede lager en vervangt de Belgische kampioen door een Tsjech met een crossverleden, Zdenek Stybar.