UEFA verdubbelt prijzengeld EK vrouwen (maar contrast met mannen blijft groot)

De UEFA zal bij het EK voetbal 16 miljoen euro verdelen over de 16 deelnemende landen. Daarnaast is er ook 4,5 miljoen euro weggelegd voor clubs die speelsters afstaan voor het WK. "Er vloeit meer geld dan ooit naar het vrouwenvoetbal", laat de UEFA weten.



Het contrast met het EK bij de mannen blijft wel groot. De 24 deelnemende landen kregen dit jaar in totaal zo'n 371 miljoen euro. Er was ook een slordige 200 miljoen euro voor de clubs die spelers hadden op het EK.



Het EK bij de vrouwen had dit jaar moeten plaatsvinden, maar werd een jaar opgeschoven nadat het EK bij de mannen door corona werd verplaatst naar 2022. Ook de Red Flames zullen er volgend jaar bij zijn in Engeland.