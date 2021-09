Beerschot stelt coach Torrente voor: "Hij trekt teams uit het moeras"

Javier Torrente begint aan zijn eerste taak als hoofdcoach in Europa. "Een uitdaging waar ik naar op zoek was", vertelt de 52-jarige Argentijn voor onze camera. "Ik wou graag in Europa komen werken."

Dat Beerschot helemaal onder het klassement staat, deert Torrente niet. "Ik denk dat de club en de competitie ideaal voor mij zijn om te beginnen."

"Torrente is een verrassende naam", geeft ondervoorzitter Walter Damen toe. "Hij heeft al bewezen dat hij ploegen uit het moeras kan trekken, hij kon mooie adelbrieven voorleggen en wij dachten dat hij de beste man was om de club het best vooruit te helpen."



"Hij verwacht dat de spelers tot het uiterste gaan, anders is hij niet tevreden."

Voor de Argentijn is het Belgische voetbal een grote onbekende. "Daarom hebben we Greg Vanderidt en Frank Magerman als assistenten gehaald. Zij kennen de competitie door en door", legt Damen uit. "Op die manier moet de puzzel in mekaar passen."



"En ik heb geleerd dat nieuwe coaches informatie erg snel kunnen verwerken", besluit de vicecvoorzitter.