Zo neemt Balotelli wraak op de man die hem 8 jaar geleden hersenloos noemde

Besiktas, met Michy Batshuayi, leek tegen Adana Demirspor af te stevenen op een eenvoudige overwinning, na goals van Montero, Dias en Yilmaz. Maar in het laatste halfuur sleepten de bezoekers met 3 doelpunten nog een punt uit het vuur.



De 3-2 werd gemaakt door Mario Balotelli en die besloot zijn goal op een opmerkelijke manier te vieren. De Italiaan ging voor Besiktas-trainer Sergen Yalcin staan en tikte met zijn vingers tegen zijn hoofd.



Niet toevallig, want de Turk had Balotelli 8 jaar geleden hersenloos genoemd, nadat de aanvaller in een oefenmatch twee jaar eerder een grote kans verkwanseld had door met een hakje te willen scoren. En dat was Balotelli dinsdagavond duidelijk nog niet vergeten.