Van Aert en Evenepoel bezorgen jonge fan dag van zijn leven: "Hopelijk brengt het ons geluk"

Evenepoel zette met een brede glimlach zijn handtekening, sloeg een praatje en poseerde voor enkele foto's met Noah. Die had ook nog een cadeautje mee voor Evenepoel. "Daar ga ik mee slapen de komende dagen. Hopelijk brengt het ons geluk", grijnsde de renner dankbaar.

Aan Hotel Weinebrugge in Brugge stond de jonge Noah, samen met zijn broertje, te popelen om zijn wielerhelden te ontmoeten. Via Make-A-Wish kon hij kennismaken met Remco Evenepoel en Wout van Aert, vooraleer ze begonnen aan de verkenning van de tijdrit.

Van Aert werd zelfs aan een heus interview onderworpen door Noah. Zijn mooiste overwinning? "Milaan-San Remo." En welke koers hij het liefste nog zou winnen? "Doe dan maar het WK van komende week", lachte van Aert.

En tot slot: of hij zou willen dat ook zoontje Georges later zou koersen. "Eigenlijk liever niet, maar we zullen dat niet kunnen kiezen, denk ik."