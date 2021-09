Niets aan te doen! Snelle Wout van Aert slaat opnieuw toe in Groot-Brittannië

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft nog maar eens zijn WK-vorm getoond in de Ronde van Groot-Brittannië (2.Pro). De Belgische kampioen was in een lastige rit richting Gateshead de sterkste én snelste van een elitegroep. Hij vloerde leider Ethan Hayter en wereldkampioen Julian Alaphilippe met sprekend gemak.