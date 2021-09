Vrouw van Schumacher getuigt: "Hij is er, maar het is anders nu"

Hoe zou het nog zijn met Michael Schumacher (52)? "Hij is er, maar het is anders. We wonen samen thuis, we revalideren en zorgen ervoor dat het goed gaat met Michael, dat hij de aanwezigheid van de familie voelt", vertelt zijn vrouw Corinna in de documentaire.

Bijna 8 jaar geleden kwam Schumacher zwaar ten val tijdens het skiën in de Franse Alpen. "Ik verwijt God niet wat er is gebeurd", zegt Corinna Schumacher.

"Het was pech, meer pech kan je niet hebben in het leven. Vooraf stelde Michael nog voor om naar Dubai te vliegen. Hij vond de sneeuw niet goed."

Of Schumacher nu leeft als een kasplant komt u niet te weten. De familie is erg op haar privacy gesteld. "Michael heeft ons altijd beschermd, nu beschermen wij hem", besluit Corinna.