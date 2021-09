Kim Clijsters neemt deel aan het WTA-toernooi van Chicago: "See you soon"

Clijsters heeft nog niet veel plezier beleefd aan haar derde tenniscarrière. De viervoudige grandslamwinnares speelde in juli wel nog een exhibitiewedstrijd tegen Sloane Stephens, maar paste daarna (geblesseerd?) voor de US Open.

Ook op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon kwam ze niet in actie in 2021.

Stilaan lijkt de Belgische tennislegende weer klaar voor het echte werk. Van de organisatie van het WTA-toernooi in Chicago kreeg ze een wildcard om er deel te nemen aan het Tennis Festival, een WTA-500-toernooi dat later deze maand op het programma staat. Clijsters was er nooit eerder actief.

"Bedankt voor de wildcard", schrijft de 38-jarige Belgische op Twitter. "Ik kijk ernaar uit om Chicago voor het eerst te bezoeken en weer op het circuit te komen. See you soon."