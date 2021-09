José De Cauwer: "Op dit EK-parcours wint geen pannenkoek"

Net geen 180 kilometer, is dat niet wat weinig voor een groot kampioenschap? "Het zijn natuurlijk niet de 260 van het WK, maar uiteindelijk maken de renners de koers", steekt José De Cauwer van wal met een oude wielerwijsheid.

Hoe los je de sprinters?

"De vraag is of die renners - ik denk dan aan een Kristoff of Sagan - die eerste slag overleefd zullen hebben. Als ze niet mee zijn, zullen de anderen dan doorrijden? Wie wil de komende 120 kilometer de koers dragen?"

"Na die top is het een afdaling naar Trento, voor de plaatselijke rondes. Daarin zitten ook nog wel wat hoogtemeters, maar een stuk van 3,5 kilometer tegen 4,5%, dat moeten renners van 72-73 kilogram nog aankunnen."

"De koers valt uiteen in twee delen. In het begin heb je 3 beklimmingen, met na 61 kilometer een top op 1.040 meter. Maar daarna heb je het zwaarste eigenlijk achter de rug, ook al moet de koers dan nog beginnen."

"Ik verwacht koers van start tot finish"

"Ik vermoed dat we in die plaatselijke rondes toch weer een vrij grote groep bij elkaar zullen krijgen. En dan begint het steekspel van aanvallen."

"Het is vooral aan landen die geen snelle finisher hebben, zoals België, om jongens die sneller zijn, zoals een Colbrelli maar ook de eerder vernoemde Kristoff en Sagan, af te schudden."

Had België dan zelf geen sprinter moeten meenemen? "We hadden hier misschien een Philipsen kunnen gebruiken, maar ik weet ook niet waar die nu zit (na zijn opgave in de Vuelta, red)."

"Zoveel sprinters staan hier niet aan de start, hoor. Ze moeten er dus toch van uitgaan dat de korte afstand en de vele hoogtemeters voor een attractieve koers zullen zorgen, waardoor de sprinters er op het einde af zullen liggen. Ik verwacht zelf ook koers van start tot finish."

En dat moet de Belgen, met heel wat aanvallende renners als Evenepoel, Teuns, Gilbert, Hermans,.... in de kaart spelen. "Je hebt nog andere landen die in dit geval zitten. Nederland met kopman Mollema of Slovenië met Pogacar en vooral Mohoric. Er liggen mogelijkheden."

"Maar de sterkste ploeg zien we bij Italië, met niet alleen Colbrelli maar ook jongens als Trentin, Ulissi en Ganna. Dat is de ploeg om naar te kijken."