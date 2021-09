Kijk vanaf 12.45 u. integraal naar het EK op de weg met Evenepoel en co

Dylan Teuns (Team Bahrain is een van de acht renners in de Belgische selectie. Hij ziet voor ons land maar een echte kopman. "We moeten de tactische bespreking nog houden", vertelde hij op een persmoment in Trento. "Maar ik zie mezelf niet echt als de medekopman naast Remco Evenepoel. Hij is de kopman, vermoed ik, en dat is ook logisch op basis van zijn resultaten de voorbije weken. De koers zal zondag ook wel snel een en ander uitwijzen. Ik kijk er alleszins naar uit om mijn land te vertegenwoordigen."





Teuns won een rit in de Tour de France en zit na een rustperiode ondertussen bijna weer in topvorm. "Ik ben stilaan naar de vorm van de Tour aan het groeien. In de Ronde van Polen was dat nog niet het geval, maar in Duitsland voelde ik toch dat de vorm in stijgende lijn ging en nu hoop ik nog wat stappen te zetten. Tegen het WK wil ik echt top zijn en daarna misschien nog iets beter in de Ronde van Lombardije, dat is een groot doel."





Wat de concurrentie betreft kijkt hij vooral naar collega's die uit de Vuelta komen. "Jongens die daar goed waren, zijn hier in het voordeel, toch zeker als ze zich de voorbije dagen nog gesoigneerd hebben. Het was er ook warm, dus ze zijn geacclimatiseerd. Ik kom uit de zeikende regen van Duitsland. Voor het WK zal het moeilijker worden voor hen om de conditie te rekken, maar dit EK zou geen probleem mogen vormen."





Sonny Colbrelli, zijn ploegmaat bij Bahrain, is potentieel de gevaarlijkste klant. "Voor mij is Sonny de topfavoriet, zeker op dit parcours. In de Dauphiné was hij ook al zo sterk, en nu zie je hem zo goed rijden. Als je ziet hoe hij klimt, dat is echt straf. Voor mij is Sonny ook geen sprinter, maar meer een puncher. En hier vindt hij een parcours dat hij zeker moet aankunnen. Dat klimmetje in de lokale ronde moet hij kunnen overleven, daar zal hij aanklampen, of nadien aansluiten om vervolgens te sprinten. Hij is de man om in de gaten te houden. De topfavoriet, maar pas op, ik geef hem die titel niet gratis. Ik ben Belg, wij willen hier ook het allerhoogste. Ik ben enorm gemotiveerd om het goed te doen."