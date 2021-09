Bij het ene team is het hommeles, bij het andere team heerst solidariteit. De renners van Deceuninck-Quick Step sloegen de handen in de voorlaatste Vuelta-rit in elkaar om groenetruidrager Fabio Jakobsen heelhuids en op tijd te laten finishen. Met verve: de blauwe roedel kwam schouder aan schouder over de streep. Bekijk de beelden hier.