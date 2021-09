Vluchter Champoussin klopt loerende favorieten in voorlaatste rit Vuelta

Roglic maakt nog eens duidelijk wie de sterkste is en wordt tweede. Haig hijst zich op het podium en Mäder mag meer dan waarschijnlijk de witte trui aantrekken. Er is vandaag nog het een en ander gebeurd!

Haig overleeft een nieuwe prik van Yates en ondertussen is Gibbons in zicht. De Zuid-Afrikaan ziet af bij de beesten.

17:14

17 uur 14. De grillige slotklim naar Castro de Herville is in aantocht. In het eerste luik zit een strook van 16%, maar snel daarna volgt een kort stukje bergaf. Het tweede luik is platter, al zijn de slotmeters nog erg nijdig. .