KBVB richt informatie- en overlegorgaan op rond situatie in Qatar

"De KBVB heeft de afgelopen maanden met diverse partijen overleg gepleegd over de toestand van de gastarbeiders in Qatar", klinkt het in een persmededeling die de Belgische voetbalbond woensdag verstuurde.

"Uit deze gesprekken kwam een grote nood aan accurate informatie naar voren alsook de wil om samen werk te maken van duurzame verbeteringen. Om die reden heeft de KBVB woensdag voor het eerst een informatie- en overlegplatform over Qatar opgezet."

Als gesprekspartners werden de Wereldvoetbalbond FIFA, mensenrechtenorganisaties Amnesty International Vlaanderen (AIVL) en Amnesty International Belgique Francophone (AIBF) en de vakbonden ACVBIE en ABVV Bouw uitgenodigd.

"Alle leden van het platform willen hun verschillende inzichten en expertises bundelen, informatie met elkaar delen en samen hun bezorgdheden over de leef- en werkomstandigheden van alle medewerkers die betrokken zijn bij het WK", klinkt het.

"Daarnaast willen ze er samen over waken dat het voetbal een blijvende en duurzame katalysator is voor verandering in Qatar en het Midden-Oosten op vlak van mensenrechten en leef- en werkomstandigheden voor alle bevolkingsgroepen."