Pogacar hervat zondag in Bretagne Classic: "Heb mijn Tourzege wel wat gevierd"

"Ik heb mijn Tour de France-zege wel een beetje gevierd", vertelde Pogacar op een persmoment. "Dus ik weet niet precies hoe het met mijn conditie is gesteld." Na de Tour en de Spelen nam de Tourwinnaar een beetje rust. "Ik bleef een weekje van de fiets. Dan hervatte ik rustig de training. Een beetje fietsen, genieten van de zomer, het strand, van de kleine dingen in het leven", klonk het bijna als vakantie. Pogacar trok niet naar de Vuelta, maar kiest met de Bretagne Classic, het EK in Trentino, het WK in Vlaanderen en enkele Italiaanse najaarswedstrijden voor eendagskoersen om zijn seizoen te beëindigen. "Bretagne is mijn eerste koers sinds lange tijd en het is ook pas de eerste keer dat ik deelneem, dus ik weet niet goed wat ik mag verwachten."

"Doet me denken aan koersen uit mijn jeugd"

"Ik verkende vandaag het parcours. Ik hou er wel van, het is verschillend van de wedstrijden die ik nu als prof rijd, maar het doet me wel denken aan veel koersen vanuit mijn jeugd. Bij de junioren en beloften reden we vaak op dit soort omlopen met lokale rondes, kleine hellingen, smalle wegen."



"Ik kijk uit naar zondag, ik weet niet hoe mijn vorm is op dit moment, maar ik hoop wel om me te amuseren op de fiets en dit is een belangrijke koers met het oog op het EK. Het is goed om met deze wedstrijd te hervatten en naar het EK te trekken met Plouay in de benen. Ik heb altijd minstens één wedstrijd nodig om goed te zijn op de koers die ik me als doel heb gesteld. Het is goed om daar in het ritme te komen en daarna verder te bouwen richting het EK."