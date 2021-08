Tourwinnaar Tadej Pogacar schrapt de Vuelta van zijn programma

De zomer van Tadej Pogacar was al stevig gevuld met de Ronde van Frankrijk (eindwinst) en de Olympische Spelen (brons in de wegrit na Richard Carapaz en Wout van Aert).

Pogacar geeft op Twitter aan dat hij na de "geweldige weken" wat rust genomen heeft en in samenspraak met zijn ploeg beslist heeft om niet deel te nemen aan de Ronde van Spanje. De laatste grote ronde van dit seizoen begint volgende week zaterdag.

Pogacar komt op 29 augustus weer in competitie in de Bretagne Classic. Daarna mikt hij op het EK wielrennen in Trento (12 september), het WK wielrennen in ons land (26 september) en de Italiaanse najaarskoersen.