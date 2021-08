Tine De Caigny is meteen van goudwaarde voor Hoffenheim

De Caigny, overgekomen van RSC Anderlecht, begon de wedstrijd op de bank. De 24-jarige aanvalster kwam na een uur spelen in en scoorde met haar hoofd op een corner (79e minuut).

Hoffenheim, vorig jaar derde in Duitsland, is uiteraard de eerste leider in de Bundesliga. Het kan zich ook nog voor de groepsfase van de Champions League plaatsen. Daarvoor moet het het Zweedse Rosengard verslaan.