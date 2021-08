Laurens Devos heeft al medaille beet, maar wil meer: "Goud is het hoofddoel"

Na zijn vlotte zeges in de groepsfase verloor Devos ook in de kwartfinale geen set. Toch ging het tegen de Nigeriaan Agunbiade ietwat moeizamer dan in zijn eerste wedstrijden. "Het was een moeilijke match", opende Devos na afloop.

"De eerste set was erg nipt, ik kreeg zelfs een setbal tegen. Ik had in het begin ook moeite met zijn opslag. De Nigeriaan had een ander speltype dan wat ik gewoon ben, het was even aanpassen."

"Ik kon gelukkig rustig blijven en mijn eigen spel spelen, want het was nog maar de eerste set. Ook als ik hem verloor zou ik rustig zijn gebleven. Het is misschien wel goed dat ik het een set wat lastiger heb gehad. Dan schud je toch wakker. De volgende wedstrijd moet ik opnieuw vanaf het begin klaar zijn.

In de halve finale komt Devos uit tegen de Rus Iurii Nozdroenov. "Ik heb al vaker tegen hem gespeeld. De laatste keer is wel al even geleden, van voor de coronaperiode, dus ik weet niet hoe zijn vorm is. We zullen zien hoe het loopt."

Devos heeft al een medaille beet, maar wil meer. "Ik wil hier sowieso mijn titel proberen te verdedigen, dat is het hoofddoel. Dat ik al een medaille heb is goed, dat is al een gewicht dat van mijn schouders valt, maar ik zal er alles aan doen om opnieuw goud te pakken."