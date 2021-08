Tigers kritisch na EK-opener: "Beter slecht beginnen aan toernooi dan slecht eindigen"

"Over het resultaat ben ik uiterst tevreden", zegt bondscoach Gert Vande Broek na de 3-0-zege tegen Azerbeidzjan aan Sporza. "Maar het was meer op basis van intensiteit dan op kwaliteit. Het ging moeizamer dan gedacht."

"Het was niet zo dat de spelautomatismen ontbraken, maar wel de automatismen om een wedstrijd te spelen. Het was sedert de Volley Nations League in juli geleden dat we met een voltallige ploeg hebben kunnen spelen. Er was vooral een gebrek aan stabiliteit."

"Er waren goeie momenten, maar soms ook heel slechte momenten. En we bleven soms te lang in die slechte momenten hangen. Zoals in die slordige 2e set. Dat was een zwak moment waar we niet uitgeraakten."

"Het kwam ook door de druk van de openingsmatch en ook omdat we geen voorbereiding hadden zoals we gepland hadden (door een corona-uitbraak)."

"Nu krijgen we met Servië en Rusland 2 favorieten voor het goud. Dan is er geen druk voor het resultaat, maar we zijn het aan onszelf verplicht om stelselmatig ons niveau te verhogen."