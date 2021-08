Yellow Tigers schieten goed uit de startblokken op het EK volleybal

18:17 18 uur 17. Einde: 3-0-zege voor België. De Yellow Tigers hebben uiteindelijk met sprekend gemak afgerekend met Azerbeidzjan. Enkel in de tweede set hadden ze wat geluk nodig om het laken naar zich toe te trekken. Een bemoedigende start in ieder geval. . Einde: 3-0-zege voor België De Yellow Tigers hebben uiteindelijk met sprekend gemak afgerekend met Azerbeidzjan. Enkel in de tweede set hadden ze wat geluk nodig om het laken naar zich toe te trekken. Een bemoedigende start in ieder geval.

18:17 18 uur 17. Ook de derde set gaat naar de Yellow Tigers: 13-25.

18:14 18 uur 14. De Tigers komen niet meer in de problemen. Met knap volleybal lopen ze uit tot 20-12. Dat kan niet meer mislopen.

18:05 18 uur 05. In tegenstelling tot de 2e set kunnen de Belgen nu wel al snel een kloof slaan: 9-5. Komen de Azeri's hier nog van terug?

17:56 17 uur 56. Yellow Tigers winnen moeizaam de tweede set met 24-26.

17:54 17 uur 54. Set 2: Tigers vanuit verloren positie naar 2-0. De Yellow Tigers hebben al minstens een puntje te pakken, maar ze zullen natuurlijk meer willen. Azerbeidzjan leek op weg naar de zege, maar in de slotfase keerde het nog. Waar de Azeri's misten, twijfelde Marlies Janssens op setpunt niet: 26-24.

17:53 17 uur 53. Azerbeidzjan krijgt bij 24-22 twee setballen, maar ze worden allebei weggewerkt door de Belgen. Kan het dan toch nog?

17:46 17 uur 46. De Belgen zijn het wat aan het weggeven, want van 16-14 in het voordeel gaat het naar 17-20 in het nadeel. Kan het deze 2e set nog redden?

17:35 17 uur 35. In de tweede set geeft Azerbeidzjan een stuk meer tegengas. De Belgen hebben een stuk meer moeite om afstand te nemen, maar doen dat nu toch: 11-9.

17:26 17 uur 26. Yellow Tigers winnen de eerste set met 13-25.

17:23 17 uur 23. Eerste set: indrukwekkende Tigers winnen met 25-13. Britt Herbots hamert het laatste punt van de eerste set binnen. De Tigers halen die met sprekend gemak binnen, met 25-13. Azerbeidzjan is tot nu toe teleurstellend, maar dat is voor een groot deel ook de verdienste van de Belgen.

17:14 17 uur 14. Het werd als een moeilijke match aangekondigd, maar na een gelijkopgaand begin lopen de Yellow Tigers nu ver weg van Azerbeidzjan. Bij 15-8 lijkt de eerste set al zo goed als binnen.

17:05 17 uur 05. Er zijn nog maar 5 punten gemaakt, maar het is nu al duidelijk dat het geen walk in the park wordt voor de Yellow Tigers. Marc Willems (Sporza).

17:02 17 uur 02. Start (met een challenge). Het eerste punt is al meteen een heel lang, ook omdat er een bijna eindeloze challenge aan te pas komt. Uiteindelijk krijgen de Belgen gelijk. Het eerste punt is voor de Tigers.

13:45 13 uur 45. Aftellen naar opener: "Winnen is de boodschap". Aftellen naar opener: "Winnen is de boodschap"

09:56 09 uur 56. Meteen druk op openingswedstrijd. Met Europees kampioen Servië en topland Rusland zijn de Yellow Tigers ingedeeld in een moeilijke poule. Alleen de beste vier landen per poule stoten door naar de achtste finales. De Belgische volleybalvrouwen zullen dus zeker moeten winnen tegen Frankrijk en Bosnië-Herzegovina. Maar ook tegen Azerbeidzjan zou een zege welkom zijn, om in de volgende ronde een reekshoofd te ontlopen. "De kans is groot dat de eerste match tegen Azerbeidjan al beslissend is", zegt volleybalcommentator Marc Willems.



Maar ook tegen Azerbeidzjan zou een zege welkom zijn, om in de volgende ronde een reekshoofd te ontlopen. "De kans is groot dat de eerste match tegen Azerbeidjan al beslissend is", zegt volleybalcommentator Marc Willems.