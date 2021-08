Yellow Tigers beginnen vrijdag aan EK: "Kans groot dat 1e duel al beslissend is"

Het forfait van Grobelna hoeft dus niet meteen een catastrofe te zijn voor de Tigers. "Als team kunnen ze dat wel opvangen, maar er komt nu wel veel meer gewicht op de schouders van Britt Herbots", legt Willems uit. "Ze is een geweldige speelster, maar de dag dat zij iets minder draait, hebben we wel minder aanspeelpunten. De receptie zal daarom enorm belangrijk zijn. Als die op punt staat en de Belgen snel door het midden kunnen spelen, hoeft de afwezigheid van Grobelna geen drama te zijn."

"Ontzettend belangrijk om niet 4e te worden in de poule"

Op het EK komen onze volleybaldames in een poule terecht met Servië, Rusland, Frankrijk, Azerbeidjan en Bosnië-Herzegovina. Een stevige groep, waarin alleen de top 4 doorstoot naar de volgende ronde. "De kans is groot dat de eerste match tegen Azerbeidjan al beslissend is", maakt Willems duidelijk. "Als de logica gerespecteerd wordt, eindigen Servië en Rusland als 1e en 2e."

Als we 3e eindigen, krijgen we misschien nog een haalbare tegenstander in de volgende ronde.

"Vervolgens zijn er nog 2 plaatsen over, maar het is ontzettend belangrijk om de 4e plaats te ontlopen. Anders kom je tegen de winnaar van een andere poule uit en dat is zo goed als zeker een topland. In de 1/8ste finales is het toernooi dan waarschijnlijk al voorbij."





"Als je 3e kan worden, kom je tegen de nummer 2 van een andere poule, waarin de landen beduidend minder sterk zijn. Dan krijg je in de volgende ronde misschien nog een tegenstander waarvan je kan winnen."