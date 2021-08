Werkloze voetballers trainen bij Free Pro Players: "11 spelers vonden al club"

Onder meer werkloze profs als Renato Neto, Bryan Verboom en Geoffrey Mujangi Bia onderhouden momenteel hun conditie bij Free Pro Players FC. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: zo snel mogelijk weer aan de slag gaan als profvoetballer.



"We hebben gemiddeld zo'n 16 spelers op de training", vertelt trainer Eddy Van den Berge, die een verleden heeft bij onder andere Zulte Waregem. "We trainen 2 uur per dag, 5x per week. De reacties die ik krijg van de spelers zijn zeer positief. Ze brengen ook zelf nieuwe spelers aan."



"Intussen hebben we ook al 2 oefenmatchen gespeeld. Voor de jongens is dat een extra kans om zich te tonen. Af en toe komen er ook clubs naar de trainingen kijken. Alle spelers hopen om zo snel mogelijk weer een kans te krijgen."

"Ik ben heel blij dat 11 spelers al een nieuwe club gevonden hebben. Damien Marcq was de eerste, bij Union. Daarna zijn 4 spelers naar Virton vertrokken, Taravel tekende bij Moeskroen. Ik hoop dat de rest ook snel ergens aan de slag kan. In afwachting zorgen wij dat de spelers daar klaar voor zijn."