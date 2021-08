Zo kan het dus ook: fans Brentford trakteren Saka op staande ovatie (video)

Brentford - een buurt in het westen van Londen - speelt voor het eerst in 74 jaar opnieuw op het hoogste niveau in Engeland. Dat was geleden van 1947. Het zorgde ervoor dat de zege op de openingsspeeldag tegen Arsenal nog zoeter smaakte.

Wat het ook nog wat mooier maakte, was de reactie van vele Brentford-fans in minuut 59. Brentford stond op een niet-geruststellende 1-0-voorsprong, maar toch gingen vele fans rechtstaan en begonnen te applaudiseren toen Bukayo Saka op het veld kwam voor Arsenal.

Saka was na zijn gemiste strafschop in de finale van het EK tegen Italië een van de donkere spelers die een stroom aan schandalige en racistische opmerkingen over zich kreeg van Engelse fans. Het kan moeilijk anders dan dat het de 19-jarige Saka deugd deed om steun te krijgen van een tegenstander.