Scandinaven heersen in proloog Toekomstronde, zware crash voor Ben Turner

De Ronde van de Toekomst geldt als de belangrijkste rittenkoers voor beloften, met grote namen als Tadej Pogacar, Egan Bernal, David Gaudu en Miguel Angel Lopez op de recente erelijst. De meeste landen (er wordt in landenteams gereden) hadden dan ook hun raspaarden van stal gehaald.



Topfavoriet Juan Ayuso kon in de proloog van 5 kilometer de schade beperken en eindigde op 15 seconden op de 15e plaats. De Spanjaard was 2 seconden sneller dan Arnaud De Lie, de kopman van de Belgische ploeg.

Ook Ben Turner was ongetwijfeld met ambitie aan de Ronde van de Toekomst begonnen, maar de Britse veldrijder verloor de controle over zijn fiets en werd met een gebroken kaak afgevoerd naar het ziekenhuis.



Maar de strijd om de zege was dus een Scandinavisch onderonsje. De Deen Price-Pejtersen, in 2019 Europees kampioen tijdrijden bij de beloften, waande zich in de zevende hemel, maar het was de Noor Søren Waerenskjold die als allerlaatste gestart was en nog een seconde beter deed. Doorheen het jaar zijn Price-Pejtsersen en Waerenskjold ploegmaats bij de Uno-X-ploeg.