Lionel Messi na historische overstap: "Deze club past volledig bij mijn ambities"

In een eerste reactie verklaarde de 'Vlo' ook zijn keuze voor het sterrenteam uit de Ligue 1. "Alles aan de club past bij mijn voetbalambities. Ik weet hoe getalenteerd de ploeg en de trainersstaf hier zijn. Ik ben vastberaden om hier iets speciaals op te bouwen voor de club en de fans, en ik kijk er naar uit om het veld op te stappen in het Parc des Princes."

De afgelopen dagen vloeiden er al liters inkt over de toekomstige club van Lionel Messi. Toch was het al snel duidelijk dat de Argentijn richting de Eiffeltoren zou trekken.

Ook PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi was in zijn nopjes met de megatransfer."Ik ben verheugd dat Lionel Messi ervoor heeft gekozen om zich aan te sluiten bij Paris Saint-Germain. We zijn trots om hem en zijn familie te verwelkomen in Parijs."



"Hij heeft er geen geheim van gemaakt dat hij op het allerhoogste niveau wil blijven strijden en trofeeën wil blijven winnen, en natuurlijk is het onze ambitie als club om dat ook te doen. De toevoeging van Leo aan ons team van wereldklasse is de voortzetting van een zeer strategische en succesvolle transferperiode voor de club."