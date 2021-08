Van moeilijke gezinshereniging tot voetbalambities: de weg van Abdi naar brons

"Bashir had was last tijdens het voetballen en vroeg of hij bij mijn atletiekclub mocht komen lopen", vertelt Misplon. De eerste grote droom van Abdi was voetballer worden voor Manchester United.

Bert Misplon en Bashir Abdi ontmoeten elkaar op 15-jarige leeftijd. Als animators smeden ze vrijwel meteen een diepe band. Misplon is zelfs de reden dat Abdi is beginnen lopen.

"Op een nacht vertrokken uit Somalië zonder moeder"

Wat de bronzen medaille van Bashir Abdi extra glans geeft, is zijn unieke levensverhaal. Abdi ontvluchtte zijn land en kwam na een moeilijke periode in België terecht. Bert Misplon doet het relaas.

"Bashir was nog jong. Hij heeft twee oudere broers en een jongere zus. In Somalië was de situatie in de jaren '90 woelig door de burgeroorlog", weet Misplon.

"Zijn mama was een succesvolle handelaar in doeken. Die haalde ze in India. Op het moment dat ze weg was, brak er onrust uit en besliste zijn vader dat ze echt weg moesten. Op één nacht zijn ze vertrokken naar een vluchtelingenkamp, zonder dat zijn mama wist waar ze zaten."

"Ze is naar Europa gegaan om te zoeken waar haar man en kinderen zaten. Via het Rode Kruis heeft ze haar gezin gevonden, maar het duurde nog lang voor ze herenigd waren in België."