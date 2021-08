Boezemvriend van Michal Kwiatkowski hangt fiets aan de haak

Veel overwinningen verzamelde Michal Golas in zijn lange carrière niet. In 2012 kroonde hij zich tot Pools kampioen op de weg. In 2015 won Golas het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp.



Golas zal vooral herinnerd worden als de nuttige werkmier en de beste kameraad van Michal Kwiatkowski. Het duo is afkomstig uit dezelfde stad in Polen, namelijk Torun.



Kwiatkowski en Golas rijden al 10 jaar aan elkaars zijde: eerst 4 jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere en sinds 2016 bij Ineos.



"Ik had nooit durven te denken dat ik zo'n lange carrière zou uitbouwen", zegt Golas.



"Ik wist dat veel jongens meer talent hadden dan ik. Maar ik heb bewezen dat je met hard werk de top van je eigen ambities kan bereiken."