Naert en Abdi voor marathon: "Medaille wordt moeilijk, maar willen verrassen"

Op zondag lopen de Olympische Spelen ten einde, maar van uitbollen is voor heel wat atleten nog geen sprake. Koen Naert, Bashir Abdi en Dieter Kersten moeten een heel eind buiten Tokio, in Sapporo, de Belgische eer verdedigen in de olympische marathon.

"In de afgelopen maanden heb ik echt in ideale omstandigheden kunnen werken", vertelde een zichtbaar ontspannen Koen Naert in de Japanse zon. "Ik heb genoten van de voorbereiding en sta hier met veel vertrouwen. Het is al van 2019 geleden dat ik nog naar zo een groot evenement heb kunnen toewerken." De weersomstandigheden zullen voor een loodzware marathon zorgen: "Iedereen zal hier echt met schrik van start gaan. Ik heb nog nooit in gelijkaardige omstandigheden gelopen. We mogen ons vooral niet laten afschrikken en er vanuitgaan dat het goedkomt."

Goud pakken zal heel moeilijk zijn, maar ik heb ook niet getraind voor een 19e plaats. Koen Naert

Naert bereidde zich onder meer voor met een stage in Kenia: "Eten, trainen, slapen. Dat was het vaste stramien, ik kon 100 procent leven als topprof. Ik kan dat geen volledig jaar, maar het is nu dat ik er wil staan. Als marathonloper kan je die moment ook uitkiezen."

"Mijn Spelen zullen geslaagd zijn als ik met een goed gevoel over de finish kom. Goud pakken zal heel moeilijk zijn, maar ik heb ook niet getraind voor bijvoorbeeld een 19e plaats. Als mijn benen goed zijn, zal ik intelligent moeten lopen. De puzzelstukjes zullen tijdens de race in elkaar moeten vallen."

Koen Naert

Naert: "Was maniakaal bezig met voorbereiding"

In 2019 bereidde Koen Naert zich al bijzonder intens voor op de Spelen, naar eigen zeggen ging hij toen al te ver: "Het was in die periode heel erg moeilijk voor mij. Ik was er niet langer op een gezonde manier mee bezig. Ik stond op met Tokio en ging er weer mee slapen." "Nu ben ik erin geslaagd om meer te genieten en dat neem ik ook mee naar de toekomst. Je kunt er maniakaal mee bezig zijn, maar het mag niet ziekelijk worden." Staat Koen Naert voor de belangrijkste uren in zijn carrière? "Daar wil ik niet te veel aan denken want dat bezorgt mij alleen maar stress", lacht Naert. "Als Europeaan is het heel moeilijk om eremetaal te pakken, maar er kunnen altijd verrassingen zijn." "Bashir (Abdi) is fantastisch en ook Dieter Kersten maakt indruk op mij. Of we mekaar onderweg kunnen helpen? Dat denk ik niet, het blijft een individuele sport. We staan hier alle drie aan de start als kopman, we gaan geen gaatjes dichtlopen voor mekaar."

Abdi: "Temperatuur draaglijk, vochtigheid extreem"

Naast Koen Naert is het ook uitkijken naar de prestatie van Bashir Abdi: "Een medaille zou echt heel mooi zijn, maar dat wil uiteraard iedereen. Er zijn hier lopers met betere tijden en meer ervaring, maar ik ga mijn best doen en dan zie ik wel waar ik uitkom." "Ik verwacht dat er een grote groep lange tijd bij elkaar zal blijven. Normaal gezien zullen er met deze weersomstandigheden geen gekke dingen gebeuren. Ik voel me in elk geval goed, de stage in Frankrijk heeft zeker een positief effect gehad. Ik heb er wel vertrouwen in."

Overdag voel ik me misselijk en 's avonds ben ik klaarwakker. Ik slaap hier slecht door de warmte en de luchtvochtigheid. Bashir Abdi

De jetlag verteren bleek wel geen evidentie voor Abdi: "Ik slaap hier slecht door de vochtigheid en de warmte. Toen ik hier vorig jaar de marathon van Tokio won in de winter had ik geen last van een jetlag, maar dat is nu compleet anders. Overdag voel ik me misselijk en 's avonds ben ik klaarwakker, frustrerend."

De marathon gaat niet door in Tokio, maar in Sapporo. Volgens Abdi is de meerwaarde eigenlijk onbestaande: "Alle beleving is in Tokio dus ik vind het eigenlijk jammer dat we daar niet zitten. De temperaturen zijn hier in Sapporo misschien wat draaglijker, maar de luchtvochtigheid is extreem. Volgens mij is dit een onnodige verplaatsing."

Abdi tijdens de marathon van Tokio in 2020.

"Op het juiste moment met het juiste groepje meegaan"