Kwaliteit boven kwantiteit: hoe ziet de medaillestand per aantal inwoners eruit?

Brons in het worstelen, individueel brons in het schieten en zilver in de gemengde teamfinale van het schieten. Dat maakt van dwergstaat San Marino - gebaseerd op cijfers van gisterenavond - het meest succesvolle land op de Olympische Spelen.

Neen, niet de Verenigde Staten of China blinkt aan de top van het klassement dit keer. De top drie in de ranglijst "aantal inwoners per olympische medaille" bestaat uit San Marino, Bermuda en Grenada. Die laatste twee pakten elk 1 exemplaar, een knappe prestatie voor landen met respectievelijk 64.000 en 112.000 inwoners.

Welke posities pakken de grootmachten dan in? De Verenigde Staten vinden we pas terug op plaats 55. Het inwonersaantal weegt duidelijk zwaarder door dan de 91 medailles waarmee het land al aan de haal ging.

China staat nog een eindje verder in het klassement. De grootmacht grijpt "slechts" één medaille per 20 miljoen inwoners. Een zwakke prestatie? Dat niet, maar het plaatst de medaillestand wel in perspectief.