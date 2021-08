Allyson Felix is met 10e medaille meest gelauwerde olympische atlete

Alysson Felix moest vrijdag aan de bak in de buitenbaan van de 400 meter. Titelverdedigster Shaunae Miller-Uibo was een maatje te groot, net als nummer 2 Marileidy Paulino, maar het brons was wel voor de Amerikaanse.

Met 10 olympische medailles doet Felix nu beter dan de legendarische Jamaicaanse spurtbom Merlene Ottey en is ze alleen recordhoudster. Bij de mannen telt de Amerikaan Carl Lewis ook 10 olympische medailles.

Felix, die in 2018 moeder werd van een dochter Camryn, veroverde haar eerste olympische medaille op de Spelen van 2004 in Athene. In haar prijzenkast liggen nu zes gouden, drie zilveren en 1 bronzen plak. Daar kan er zaterdag nog eentje bijkomen in de 4x400 meter.