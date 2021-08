Wervelende Tornados, baanwielrensters en Sifan Hassan: het programma op dag 14

De laatste Belgen in actie zijn de Belgian Tornados . Het kwartet wil zich met een goede tijd plaatsen voor de finale van de 4x400m. Eerste opdracht: de reeksen domineren. Of dat lukt, ziet u om 13.35 uur .

Vanaf 10.15 uur beginnen Jolien D'Hoore en Lotte Kopecky aan hun 200 rondjes op de piste. In de ploegkoers wil het duo strijden om een medaille. "Kopecky steekt in de vorm van haar leven", zet wielercommentator Renoot Schotte hun ambities kracht bij.

Manon De Roey heeft er een uitstekende tweede ronde opzitten in het olympische goltoernooi. Met een score van vier onder par rukte ze op tot plaats 11 in de tussenstand. Zet ze die opmars voort? Ronde 3 begint om 0.55 uur .

Nummer 2 voor Sifan Hassan?

Taha Akgül: beste freestyle worstelaar ooit?

Hij is voormalig olympisch, wereld- en Europees kampioen freestyle worstelen bij de categorie +125 kg. Taha Akgül is dus geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

De Turkse spierbundel - hier links op de foto - is dan ook een van de topfavorieten op de Olympische Spelen. Niet alleen in zijn sport excelleert Akgül, ook als student sleepte hij meerdere diploma's in de wacht. Of hij de concurrentie slimmer af is, ziet u vanaf 11.15 uur.