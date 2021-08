Markus Hoelgaard blijft sprintende peloton net voor in Noorse Arctic Race

In Noorwegen moesten de sprinters wel op de afspraak zijn, want alleen in de openingsrit in Tromso konden ze hun hartje ophalen. Traditioneel probeerden enkele avonturiers daar een stokje voor te steken, onder wie onze landgenoot Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise).

Colman kon lang in het wiel blijven van medevluchter Alexis Gougeard (AG2R-Citroën), maar na de tussensprint koos de Fransman het hazenpad. Hij ging alleen op zoek naar glorie in Tromso.

Maar bij het ingaan van de slotronde botste Gougeard op een tegenaanval uit het peloton. Markus Hoelgaard, die zich in het voorjaar al had laten zien met een 19e plek in de Amstel Gold Race en een 8e plek in de E3, ging op en over de Fransman en bleef het sprintende peloton net voor.

Voor de Noor van Uno-X Pro Cycling is het zijn tweede zege op rij in Noorwegen, want in de vorige editie in 2019 zegevierde hij in de slotrit. "Het is heel speciaal om te winnen op eigen bodem", zei Hoelgaard.