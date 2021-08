De 7 hindernissen die Nafi Thiam overwon richting historische titel op de zevenkamp

1. De druk van buitenaf

In Rio was ze een opkomend talent, naar Tokio trok ze als olympische kampioene. Vijf jaar lang speculeerde vriend en vijand over een verse gouden plak. Dat woog door bij Thiam.

"Mentaal was het zwaar. Ik ben vermoeid, volledig leeg. In het hoofd was het zwaarder dan 5 jaar geleden in Rio", reageerde Thiam na haar nieuwe triomf. "Daar kwam het goud onverwacht. Nu was er enorm veel druk van buitenaf."

"Ik heb twee moeilijke jaren gekend, met veel hoogtes en laagtes. Ik heb fysieke problemen gehad. En mentaal zat ik niet altijd goed in mijn vel. Het was moeilijk om me te blijven amuseren en ervan te genieten."