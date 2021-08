Chelsea-legende Michael Ballack verliest 18-jarige zoon na ongeval met quad

Het noodlot heeft toegeslagen voor de familie Ballack. Emilio, die in Portugal genoot van vakantie nadat hij was afgestudeerd in München, is om het leven gekomen. Hij zou in Troia verongelukt zijn tijdens een rit met een quad.

De Portugese hulpdiensten probeerden de 18-jarige nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Emilio is de tweede van drie zonen die Michael Ballack heeft met zijn ex-vrouw Simone Lambe.

Chelsea, waar Michael Ballack furore maakte tussen 2006 en 2010, betuigt zijn medeleven aan zijn ex-speler. "De club is geschokt en verdrietig na het nieuws over de dood van Emilio Ballack", klinkt het.