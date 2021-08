TotalEnergies, de nieuwe thuis van Peter Sagan: "Warm, maar geen kleuterschool"

Met Peter Sagan (31) wil TotalEnergies de komende twee seizoenen een stap voorwaarts maken. Het kersverse Slovaakse uithangbord zal er bijgestaan worden door Dries Van Gestel (26), al is onze landgenoot nog niet zeker van een contractverlenging. In welke ploeg komt Sagan terecht?

Na een regenritje in Noorwegen, waar morgen de Arctic Race of Norway begint, toont Dries Van Gestel zich "enthousiast" over de komst van Peter Sagan. "De eerste geruchten waren er al in mei en we wisten dus wel dat er iets aan de gang was", legt de renner uit aan Sporza. "Het is niet zo dat de ploegmanager ons een bericht gestuurd heeft dat de deal rond was, maar we waren wel op de hoogte dat zijn transfer nagenoeg voltooid was." Sagan moet TotalEnergies op de kaart zetten. "Hij is toch de figuur van de afgelopen 10 jaar. Toen ik bij de junioren koersen in 2012 won, pakte hij al zijn eerste grote trui." "Dat was toen die onstuimige Sagan met zijn olijke vreugdegebaren. Hij heeft heel veel aanzien en dat spreekt me enorm aan." "Of we elkaar goed kennen? Niet meteen, maar we zullen zeker al eens zij aan zij naar een kasseistrook gevlogen zijn."

Dries Van Gestel in het shirt van Total Direct Energie, een tijdje terug omgevormd tot TotalEnergies.

"Onze ploeg wil niet dat je als robot functioneert"

Dries Van Gestel werkt zijn tweede jaar in Franse loondienst af. In welk nest landt Peter Sagan? "Dit jaar is er een naamsverandering doorgevoerd: Total Direct Energie heet nu TotalEnergies." "We zijn een Franse ploeg, maar we hebben meer en meer een internationaal karakter." "We hebben met Edvald Boasson Hagen een grote Noorse naam, Niki Terpstra zorgt voor de Nederlandse inbreng en met Peter Sagan, Daniel Oss en Maciej Bodnar komt er nu Slovaakse, Italiaanse en Poolse input." Met een ploeg in een ploeg door Sagan en zijn entourage - zoals Patrick Lefevere vreesde - houdt Van Gestel geen rekening. "Neen, dat lijkt me onmogelijk, want wielrennen is zo internationaal geworden."



Dat Franse teammanagers bij ons soms een nors imago hebben? Jean-René Bernaudeau is zeker het tegenovergestelde van Marc Madiot (Groupama-FDJ): rustig en warm. Hij stelt je op je gemak. Dries Van Gestel

Bij L'Equipe verklaarde Sagan dat hij overtuigd werd door het gesprek met teammanager Jean-René Bernaudeau. Die vertelde hem dat zijn renners zich in de eerste plaats moeten "amuseren". Van Gestel: "Dat verhaal herken ik zeker. Toen ik mijn contract tekende, was dat ook het eerste wat hij me zei. Onze ploeg wil niet dat je als een robot functioneert, ze willen niet dat alles zakelijk en strikt is." "Je moet je goed voelen en dan komt de rest. Er is dus weinig of geen stress. Dat is een cliché, maar het is zo." "Er wordt wel een plan gemaakt, maar "moeten" valt niet veel als term. Let wel: we zijn geen kleuterschool, hé. Maar we zijn meer familiaal, ja." Zelf werd Van Gestel in 2019 aangesproken door Bernaudeau. "Hij wilde me rustig laten groeien en dat sprak me aan. Je voelde de warmte." "Dat Franse teammanagers bij ons soms een nors imago hebben? Hij is zeker het tegenovergestelde van Marc Madiot (Groupama-FDJ): rustig en warm. Hij stelt je op je gemak."

Ploegbaas Jean-René Bernaudeau.

"De allerbeste Sagan? Verandering van spijs doet eten"