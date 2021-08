Naomi Osaka zakt na olympische desillusie niet af naar WTA Montreal

De Japanse tennisspeelster Naomi Osaka (WTA 2) zal volgende week niet aantreden op het WTA-toernooi in Montreal. Zo blijft ze in een sukkelstraatje dit seizoen. "Het spijt me dat ik Montreal dit jaar zal missen. Ik wens alle fans, het toernooi en de staf het beste", zei de 23-jarige Osaka.