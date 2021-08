Geen finale voor Hendrix en Kimeli op 5.000m: ze blazen hun motor op in het slot

De zware klimatologische omstandigheden zijn zowel Robin Hendrix als Isaac Kimeli fataal geworden. In een trage eerste reeks verstopte Hendrix zich vier kilometer lang in het midden van het pak, maar met iets meer dan twee ronden voor de boeg moest de bekkentrekkende Belg afhaken. Hij finishte uiteindelijk als 18e in 13'58"37, bijna veertig seconden langzamer dan zijn persoonlijk record.

In de tweede reeks wist Isaac Kimeli gauw wat hem te doen stond voor een finaleplaats: bij de eerste 10 eindigen, want het werd snel duidelijk dat in die tweede reeks een stukje sneller gelopen werd. Daardoor zouden ook alle beste verliezende tijden uit de tweede reeks komen.

Kimeli begon met zijn neus in de wind, maar ook zijn ballonnetje werd veel te snel leeggeprikt. Eerst zakte hij weg in de buik van het groepje, waarna ook hij op iets meer dan een kilometer van de finish helemaal door het ijs zakte.

Met de tanden op elkaar geklemd kwam hij uiteindelijk pas als 17e over de meet, na 13'57"36. Daarmee blijft hij 44 seconden boven zijn beste prestatie.